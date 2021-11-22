Ереван, 22 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 4730 исследований на коронавирус, из которых 272 дали положительный результат. Об этом 22 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 334 347 носителей коронавируса. Из них 307 484 справились с инфекцией, в том числе 1873 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 18 150 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8713 пациентов с COVID-19, из которых 30 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7436 тестов на коронавирус 492 были с положительным результатом. 1594 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 26 пациентов с COVID-19.