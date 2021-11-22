Москва, 22 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин убедил Ангелу Меркель позвонить белорусскому президенту Александру Лукашенко, и это свидетельствует о сохранении особых отношений между Германией и Россией. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Michael Lucan Олаф Шольц

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«Какие слова он нашел, чтобы убедить Меркель позвонить в Минск, неизвестно, но очевидно, что Путин их нашел», — заявил эксперт.

«И это в свою очередь свидетельствует о том, что хоть и частично, но все же продолжаются особые отношения между Берлином и Москвой», — отметил Борисов.

«Основа такого подхода — здравый смысл. И это вселяет надежду, что преемственность прагматизма останется ориентиром и для ее наследника Олафа Шольца, которому, при этом, предстоит непростое задание укоротить антироссийские амбиции предполагаемого министра иностранных дел, «зеленой принцессы» Анналены Бербок», — заключил эксперт.