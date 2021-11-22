Воронеж, 22 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 742 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 22 ноября в региональном оперативном штабе. Это на один случай меньше, чем было подтверждено 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Воронежской области на утро 22 ноября подтверждено 171 260 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 122 367 человек, в том числе 237 пациентов выписаны за последние сутки.

Скончались, по последним данным, 8 406 человек — это на 46 пациентов больше, чем значилось в статистике утром 21 ноября. При этом по федеральным данным в регионе умерли 5510 пациентов с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки число жертв заболевания выросло на 29 человек.