Варшава, 22 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. С начала текущего года по 22 ноября польские пограничники задержали более 35 тысяч человек, которые нелегально пересекли границу республики со стороны Белоруссии. Об этом сообщается на официальной странице Пограничной службы Польши в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«С начала года 35 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Польши с Белоруссией. В основной массе это были жители стран Ближнего Востока, которые через Польшу пытались попасть в Западную Европу», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в основной массе нелегалов возвращают к пограничной линии, а подозреваемых в пособничестве и организации нелегальных миграционных потоков задерживают.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.