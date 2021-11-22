Минск, 22 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Представители Европейского союза, которые должны были вместе с властями Белоруссии участвовать в решении миграционного кризиса на границе республики с Польшей, не выходят на контакт. Об этом 22 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что он просил, чтобы Евросоюз и, в частности, Германия забрали беженцев.

«Они сказали, (и.о. канцлера Германии Ангела) Меркель мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), — контактные лица. Они на контакт даже не выходят», — добавил белорусский лидер.

Кроме того, он рассказал, что, когда указанным контактным лицам от ЕС звонит министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, те под формальными предлогами отказываются от работы по ситуации с мигрантами.

«В это связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении российского гражданина за разжигание социальной вражды и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.