Тбилиси, 22 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Грузии после введения ковид-паспортов штрафовать за нарушение режима пропуска начнут владельцев заведений, в которых будут пропускать посетителей без этих документов. Об этом 22 ноября сообщил агентству «Интерпрессньюс» глава инспекции труда республики Бека Перадзе.

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«При обнаружении нарушения оштрафован будет только объект, а гражданина без ковид-паспорта штрафовать в таком случае не будут», — рассказал Перадзе.

Он сообщил, что размер штрафа для предприятия составит 10 тыс. лари (около $3,2 тыс.), а для индивидуального предпринимателя — 2 тыс. лари. Инспекторы для выявления нарушителей будут проводить внеплановые проверки. В случае систематического выявления нарушений заведение могут опечатать и приостановить его деятельность.

Напомним, в Грузии ковидные паспорта, которые также называют «зелёными», начнут действовать с 1 декабря. Их смогут получить вакцинированные, переболевшие COVID-19 менее полугода назад, а также сдавшие тест на коронавирус. Без этого документа будет запрещено пускать посетителей в пункты общепита, торговые центры, места проведения досуга, спорт-залы, и гостиницы.