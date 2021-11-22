Москва, 22 ноября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В предстоящие новогодние каникулы 2021−2022 гг. почти четверо из десяти жителей России (38%) проведут дома. Они планируют отоспаться и уделить время членам семьи, приводит данные опроса Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Kartinki.me Новый год

Каждый пятый (19%) опрошенный будет работать в новогодние каникулы, чаще люди с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (29%). Проведут в гостях большую часть праздничных дней 6%, на даче или в деревне — 5%.

Хотят отправится в путешествие по России 2%, в тур за границу — 1%. Самые популярные отечественные направления — Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, зарубежные — Таиланд, Египет и Израиль.

Опрос проведен 11—18 ноября 2021 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет в 360 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, десятидневные каникулы на Новый год (с 31 декабря по 9 января) устраивают 35% жителей России.

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