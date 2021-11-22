Москва, , 10:51 — REGNUM Десятидневные каникулы на Новый год (с 31 декабря по 9 января) устраивают 35% жителей России. При этом они считаютт оптимальной продолжительностью новогодних каникул семь дней, приводит данные опроса Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новогодние каникулы Evgeny

Отдыхать в новогодние каникулы от одного до трех дней хотят 16% россиян. Хватит для отдыха от четырех до шести дней каникул 13% опрошенных. За неделю (семь дней) новогодних каникул проголосовали 7%, за 8—9 дней — 4% опрошенных.

Есть желание отдыхать на Новый год от 11 до 13 дней у 4%, две недели — у 7% респондентов. Могут обойтись без отдыха 6%. Чаще утвержденные десятидневные новогодние каникулы устраивают женщин, чем мужчин — 41% против 30%

Опрос проведен 17—18 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 307 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в парках Москвы появились новогодние почтовые ящики для посланий Деду Морозу.

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