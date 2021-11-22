Москва, 22 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 35 681. Об этом 22 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Суточный прирост постепенно идёт на спад. Днём ранее в стране выявили 36 970 случаев заражения коронавирусом. Суммарное число заражений, согласно официальной статистике, достигло 9 366 839.

Среди регионов России по суточному приросту лидируют Москва — 2786 новых случаев, Санкт-Петербург — 2215, Подмосковье — 1784, Самарская область — 1648. Замыкает первую пятёрку Краснодарский край — 991 выявленный случай.