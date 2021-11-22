Вильнюс, 22 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За незаконную перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержали двух украинских граждан. Об этом 22 ноября сообщает Служба охраны госграницы при литовском МВД.

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«В Шальчининкском и Вилкавишкском районах во время контрольного рейда на автомагистралях были остановлены автомобили, управляемые гражданами Украины, в которых находились нелегальные мигранты. Перевозившие их водители задержаны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задержанные граждане Украины перевозили на своих автомобилях с польскими номерами по семь нелегалов из стран Азии и Африки. При этом в Литве за такого рода нарушение закона предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель пресс-службы погранохраны Польши Эвелина Шчепаньская рассказала, что в настоящее время грузовое сообщение между Польшей и Белоруссией в железнодорожном пункте «Кузница» проходит в нормальном режиме, однако в течение дня польское МВД может принять решение окончательно закрыть переезд.