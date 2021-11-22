Минск, 22 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Белорусская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении российского гражданина за разжигание социальной вражды и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Сообщение об этом опубликовано 22 ноября на сайте генпрокуратуры Белоруссии.

(сс) Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

Отмечается, что дело в отношении 21-летнего гражданина России Д. направлено в Минский городской суд. Молодого человека обвиняют в том, что вместе с группой лиц он участвовал в разжигании социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, что повлекло «иные тяжкие последствия». Также ему инкриминируют призывы через интернет к действиям, «направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Фамилию обвиняемого в прокуратуре не называют, им может быть Егор Дудников.

Как сообщало ИА REGNUM, Дудникова задержали в Минске в мае 2021 года. Он участвовал в работе телеграм-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси», который в стране признан экстремистским.

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