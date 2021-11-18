Москва, , 08:52 — REGNUM В парках Москвы появились новогодние почтовые ящики, куда взрослые и дети могут положить свои послания Деду Морозу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Дед Мороз Park-kuzminki.ru

Почтовые ящики Деда Мороза установлены в 39 столичных парках. На фиолетовых ящиках с надписью «Московская усадьба Деда Мороза» изображены снеговики. Написать письмо Деду Морозу можно и по электронной почте pochta@dedmorozmos.ru.

Отправить письмо Деду Морозу можно с 18 ноября по 21 декабря включительно. Все письма доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза, он ответит на все письма с указанным обратным адресом и отправит их до конца зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, почтовые ящики для писем Деду Морозу находятся в Парке Горького, «Кузьминках», «Красная Пресня», «Эрмитаж», Измайловском, Таганском и др.

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