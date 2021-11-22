Москва, 22 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Компания «Отисифарм», которая входит в дивизион «Фармстандарта» Виктора Харитонина — одного из главных бенефициаров пандемии коронавируса, получила разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований «по изучению эффективности и безопасности лекарственного препарата» «Арбидол Максимум» (умифеновир) «у амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 лёгкого течения». При этом препарат уже больше года включён в рекомендации Минздрава РФ по лечению COVID-19, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на реестр разрешённых клинических исследований.

Арбидол КИ

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Исследование оформлено 18 ноября 2021 года и продлится до 31 декабря 2022 года. В нём планируется участие 400 пациентов и шести медучреждений из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Перми и Тюмени. Компания планирует «изучить эффективность и безопасность лекарственного препарата» у пациентов «по сравнению с плацебо на фоне симптоматической и патогенетической терапии».

У «Отисифарм» и «Фармстандарта» один и тот же акционер — международная компания ООО «Огмент Инвестментс Лимитед». Бенефициаров у нее на конец 2020 года было двое, один из них — Виктор Харитонин, которого связывают с семьей вице-премьера Татьяны Голиковой. Последняя также глава штаба по борьбе с коронавирусом в стране и экс-руководитель Минздрава.

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Напомним, за первый год пандемии «Отисифарм» получило почти вдвое больше выручки, чем годом ранее, доведя её до 40,6 млрд рублей. На рост показателей повлияло и включение препарата «Арбидол» (умифеновир) в список временных рекомендаций Минздрава РФ (возглавляет Михаил Мурашко), а повышать продажи этому препарату не мешает даже ремарка о том, что «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности». В сезон простуд его также активно прописывают и детям, и взрослым в государственных поликлиниках.

Известно, что это не единственный ранее выпущенный препарат, который компании Харитонина планируют предложить для COVID-19.