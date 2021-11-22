Тбилиси, 22 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 22 012 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1851 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 22 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 814 097 человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 755 229 победили инфекцию, в том числе 5530 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 553 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 55 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6708 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1123.

Днём ранее в Грузии в ходе 34 361 исследования выявили 3357 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5772 человек, скончались 76 пациентов с COVID-19.