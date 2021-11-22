Минск, 22 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Первую гуманитарную помощь доставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в центр «Брузги» на белорусско-польской границе, в котором находятся нелегальные мигранты. Об этом 22 ноября рассказал руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик.

REGNUM Мигранты

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«Это гигиенические наборы в рамках миссии ВОЗ, гуманитарный груз. Они включают, учитывая напряжённую ситуацию с COVID, антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу», — приводит его слова РИА Новости.

Также Дубовик отметил, что первую часть груза уже доставили мигрантам и уточнил, что всего будет привезено 600 таких наборов.

Кроме того, глава проекта в офисе ВОЗ в Минске добавил, что организация также намерена поставить в центр необходимые для экстренных ситуаций медикаменты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью для итальянской газеты La Stampa призвала ЕС поддержать Польшу в решении миграционного кризиса.