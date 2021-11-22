Канберра, 22 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. С 1 декабря 2021 года полностью вакцинированные от COVID-19 обладатели визы смогут приехать в Австралию без получения каких-либо дополнительных разрешений. Об этом 23 ноября сообщил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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К новой категории граждан, которым был облегчен въезд на территорию Австралии, относятся обладатели студенческой визы, трудовые мигранты и лица, которым можно находиться в Австралии по семейным обстоятельствам, разъяснил премьер-министр Моррисон. По его словам, с 1 декабря Австралия также откроет границы для полностью привитых граждан из Японии и Южной Кореи.

«Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в Австралию — важная веха на нашем пути возвращения к обыденности», — подчеркнул Моррисон.

Напомним, что в настоящее время более 85% жителей Австралии полностью вакцинированы от COVID-19. В ходе общения с прессой Моррисон назвал эту цифру «одним из самым высоких показателей в мире».