Канберра, 22 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Жители Западной Австралии, заболевшие COVID-19, скоро получат доступ к специальным медицинским комплектам, которые помогут им лечить заболевание в домашних условиях. Данная мера является частью плана правительства штата, согласно которому органы здравоохранения могут удаленно контролировать состояние местных жителей, когда границы штата откроются на этой неделе для австралийцев, проживающих в других регионах страны. Об этом 22 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Сейчас врачи в Западной Австралии опасаются, что количество пациентов с COVID-19 по-прежнему будет увеличиваться, а местная система здравоохранения не справится с наплывом пациентов. Поэтому правительство штата ожидает, что 85% людей с положительным результатом теста на коронавирус будут сами лечиться у себя дома. Десять процентов будут размещены в отеле Tom's Court Hotel, и лишь пять процентов будут помещены в больницы.

«COVID-19 не следует рассматривать как очень опасный процесс, его следует рассматривать как нечто, с чем можно справиться в домашних условиях без риска для здоровья», — заявила в интервью телеканалу заместитель главного врача Западной Австралии доктор Эмили Киркпатрик.