Тирасполь, 22 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В ходе 920 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 154 случая заражения коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 75 528 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 70 042 человек, в том числе 494 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1722 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 1281 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 300 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 440 человек, скончались пять пациентов с COVID-19.