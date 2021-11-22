Лондон, , 09:47 — REGNUM В декабре в Великобритании состоится саммит министров иностранных дел и развития стран G7. Министр иностранных дел Соединённого Королевства Лиз Трасс примет своих коллег в городе Ливерпуль. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании.

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Совещания продлятся три дня — с 10 по 12 декабря. Отмечается, что впервые на эту встречу приглашены представители стран Юго-Восточной Азии, входящие в группу АСЕАН. Это стало итогом майского совещания, в котором приняли участие представители Австралии, Индии, Южной Кореи и Южной Африки.

Глава британского МИД ожидает увидеть представителей внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и ЕС. В 2021 году Великобритания председательствует в G7, и эта встреча министров иностранных дел G7 станет второй за год после майского саммита в Лондоне.

В МИД Великобритании добавили, что министры иностранных дел обсудят ряд глобальных вопросов, включая экономическую устойчивость после COVID-19, глобальное здравоохранение и права человека. Глава британского МИД Элизабет Трасс выразила надежду, что встреча оправдает ожидания британского народа.

«Встреча министров иностранных дел и развития G7 в Ливерпуле в следующем месяце — это фантастическая возможность продемонстрировать город миру, подчеркнув лучшее из британской культуры, торговли и творчества», — заявила Трасс.

Она добавила, что Великобритания стремится создать международную сеть свободы совместно со странами, которые разделяют британские ценности и готовы защищать демократию. Причем такая сеть будет поощрять входящие в нее государства и близкие ей по духу «работать вместе с позиции силы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 3032 года в британском городе Карбис-Бэй, расположенном на атлантическом побережье полуострова Корнуолл, прошёл саммит лидеров стран «большой семёрки» (G7). Встреча G7 в первый раз за два года состоялась в очном формате за закрытыми дверьми под лозунгом председательства Британии — Build Back Better («Восстановить лучше, чем было»).

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