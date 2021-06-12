Лондон, , 08:59 — REGNUM Саммит лидеров стран «большой семёрки» (G7) начался вечером 11 июня в британском городе Карбис-Бэй, расположенном на атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Встреча G7 в первый раз за два года проходит в очном формате за закрытыми дверьми под лозунгом председательства Британии — Build Back Better («Восстановить лучше, чем было»).

Также известно, что в первой сессии саммита, в которой будут принимать участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также руководители Евросоюза, и она будет посвящена восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19.

Саммит начался с традиционной фотосессии мировых лидеров, и в этот раз для этого был выбран пляж, где был установлен деревянный помост. При этом из-за пандемии коронавируса главы стран G7 приветствовали друг друга, стукаясь локтями, а во время фотографирования стали в два, а не в один ряд, как это было обычно.

По окончании первой рабочей сессии саммита его участники переберутся в корнуоллский ботанический сад «Эден», который находится на расстоянии 70 км от места проведения саммита. Вечером 12 июня для них здесь будет дан прием от имени королевы Великобритании Елизаветы II, на котором также будут присутствовать члены британской королевской семьи.

Отметим, саммит G7 пройдет до воскресенья, 13 июня.

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