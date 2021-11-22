Пхеньян, , 09:28 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 22 ноября поздравительную телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил президента, правительство и народ Ливана с 78-й годовщиной независимости республики, а также пожелал им больших успехов в работе на благо политической стабильности и национальной сплоченности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Ким Чен Ын поздравил султана и народ Омана с Днём независимости.

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