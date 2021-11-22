Пхеньян, 22 ноября 2021, 09:28 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 22 ноября поздравительную телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил президента, правительство и народ Ливана с 78-й годовщиной независимости республики, а также пожелал им больших успехов в работе на благо политической стабильности и национальной сплоченности страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Ким Чен Ын поздравил султана и народ Омана с Днём независимости.
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