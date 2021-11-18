Пхеньян, 18 ноября 2021, 14:01 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 18 ноября поздравительную телеграмму султану Омана Тареку Аль Саиду. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил султана и народ Омана с Днём независимости, а также пожелал стране процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту, председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуду Аббасу.
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