Баку, 22 ноября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 21 ноября выявили 1889 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 740 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 573 974 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 538 211 человек, в том числе 2537 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 28 139 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7624 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1763 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 13 271 теста. Выздоровевшими медики признали 2499 человек. Скончались 20 пациентов с диагнозом COVID-19.