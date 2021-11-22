Париж, 22 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Резкий рост заболеваемости COVID-19 означает начало пятой волны пандемии во Франции. Такое заявление сделал 22 ноября представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире радио Europe 1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

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Атталь отметил, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом резко выросло на 80%, это около 17 тыс. случаев ежедневно. По мнению Атталя, это означает начало новой, уже пятой по счёту волны пандемии COVID-19.

Представитель правительства Франции уточнил, что на настоящий момент есть как вызывающие обеспокоенность, так и дающие уверенность факторы. Так, например, Атталь заметил, что Франция значительно раньше других государств Европы начала кампанию по вакцинации, и сейчас в стране довольно большой процент населения привился от COVID-19.

Атталь не дал прямого ответа на вопрос о возможности ввода режима локдауна по примеру Австрии, либо жёстких ограничений для непривитых. Представитель правительства пояснил, что власти Франции считают санитарный пропуск ключевым средством профилактики распространения инфекции и уточнил, что благодаря пропуску удалось избежать ввода жёстких карантинных мер в масштабах всей страны.