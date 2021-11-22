Кишинёв, 22 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 21 ноября выявили 371 случай заражения коронавирусом в ходе 3452 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 358 202 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 340 293 человек, в том числе 767 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1458 пациентов с COVID-19, из которых 167 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 8834 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 35 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 620 заражений коронавирусом в результате проведения 5463 тестов. Выздоровевшим врачи признали 1281 человека, умерли 43 пациента с COVID-19.