Вашингтон, 22 ноября, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Почти 10 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США могут уволить из рядов ВС в связи с отсутствием прививки от COVID-19. Об этом 21 ноября сообщает газета The Washington Post.

Expert Infantry Морская пехота США

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В рядах ВС США на настоящий момент привиты от коронавируса около 94% морпехов, но это самый низкий показатель, если сравнивать с другими видами войск. В частности, в сухопутных войсках, где крайним сроком вакцинации определена дата 15 декабря, на настоящий момент привиты хотя бы одной дозой 95% личного состава. В рядах ВМС хотя бы одну дозу вакцины получили 99,7% военнослужащих.

Отмечается, что ситуация с Корпусом морской пехоты вызвала тревогу, так как уклонение от прививки означает фактически игнорирование приказа частью военнослужащих. До этого считалось, что американские морпехи отличаются, прежде всего, строжайшей дисциплиной.

Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что каждый случай отказа от вакцинации будет рассматриваться отдельно. При этом он заверил, что военнослужащих не будут выгонять сразу же по истечении срока, отведённого для вакцинации, в целом на боеготовность это окажет минимальное влияние.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин объявил 24 августа о начале обязательной вакцинации от COVID-19 в ВС страны. При этом срок окончания вакцинации определяет командование каждого рода войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в армии США запретили повышать в должности непривитых от COVID-19.