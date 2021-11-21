Москва, 21 ноября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В Российской Федерации проведено более 220,6 млн исследований на SARS-CoV-2. Об этом 21 ноября сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«На сегодняшний день проведено свыше 220,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, — говорится в сообщении. — За последние сутки проведена 571 тыс. тестов на коронавирус».

Также сообщается, что в стране под меднаблюдением остаются 1 893 620 человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что за прошедшие 24 часа на территории России было выявлено 36 970 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.