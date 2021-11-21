Москва, 9 апреля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность развивать двусторонние отношения Пекина и Москвы. Об этом 9 апреля сообщили в МИД РФ.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Отмечается, что в ходе двусторонних переговоров Си Цзиньпин дал высокую оценку российско-китайским отношениям, которые продолжают развиваться в условиях сложной международной обстановки.

Председатель КНР также приветствовал визит Лаврова как этап подготовки будущей поездки президента России Владимира Путина в Пекин.

Кроме того, Си Цзиньпин принёс соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и подтвердил, что Пекин поддерживает Москву в её борьбе с терроризмом.

Как передавало ИА Регнум, глава российского МИД 8 апреля прибыл в Пекин с официальным визитом. Лавров провёл переговоры с китайским коллегой Ван И, в ходе которых, в частности, заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень.

Ранее 9 апреля Лавров заявил, что с переизбранием Владимира Путина на пост президента России преемственность линии на укрепление российско-китайских связей получила дополнительные гарантии.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин заявил, что уровень отношений с Китаем беспрецедентно высокий. Российский лидер добавил, что отношения сторон являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.