Москва, 21 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Непредвзятое мнение общественности позволит сформировать публикация переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ по ситуации с урегулированием конфликта на востоке Украины. Об этом 21 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-1» в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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«Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо. Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение», — сказала она.

Также замглавы российского МИД Сергей Рябков в этой же программе уточнил, что причиной обнародования переписки Лаврова с главами МИД Германии и Франции является то, что Париж и Берлин «передергивают то, что составляет суть нашей позиции».

«Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что единственным действующим свидетелем Минских договоренностей через месяц останется президент России Владимир Путин, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не хотят понимать, что минские соглашения являются краеугольным камнем для решения внутреннего украинского конфликта.