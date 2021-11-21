Скопье, 21 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Глава конфедерации свободных профсоюзов Северной Македонии Благоя Ралковски 21 ноября в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что в случае, если правительство примет новые меры по борьбе с коронавирусом, предполагающие обязательную вакцинацию от коронавируса, будут предприняты «более радикальные меры».

Кете Кольвиц. Солидарность. 1932

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Ралковски предупредил о возможности протестов и забастовок, в которых примут участие даже вакцинированные — из солидарности к коллегам. Профсоюзный деятель назвал возможные ограничения для непривитых дискриминационными.

Напомним, 20 ноября сотни протестующих против обязательной вакцинации провели митинг протеста напротив правительства Северной Македонии.