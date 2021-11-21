Приштина, Сербия, 21 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Косово 20 ноября в результате исследования 1546 образцов выявили семь носителей коронавируса, признаны излечившимися 34 человека, за день скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Arbenllapashtica Приштина, Косово

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 160 988 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 665 пациентов излечились, 2982 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже месяц суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 352.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 755 654 человека, при этом произведено уже свыше 1 604 907 инъекций вакцины.