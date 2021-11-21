Берлин, 21 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В будущем людям, возможно, необходимо будет проходить вакцинацию от COVID-19 каждый год. Такое мнение 21 ноября высказал генеральный директор и соучредитель немецкой компании BioNTech Угур Шахин в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

Janssen.com Вакцинация

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«Важен тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту. Соответственно мы ожидаем, что защита будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются лишь раз в год, как при гриппе», — сказал он.

Также глава BioNTech отметил, что в настоящее время еще нет данных о том, нужна ли четвертая прививка и когда ее нужно делать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа на территории России было выявлено 36970 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.