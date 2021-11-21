Афины , 21 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Греции число заявок на вакцинацию против коронавируса растет, заявил министр здравоохранения Танос Плеврис прессе 20 ноября.

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По состоянию на пятницу, 19 ноября, жители страны забронировали более 900 000 номерков на прививку, добавил он. Сюда относятся и те, кто записался на получение первой дозы, и те, кто завершает вакцинацию, и те, кто ревакцинируются.

Каждый день на прошлой неделе ежедневно записывались на прием третьей дозы вакцины примерно 70 000 пациентов, в Греции ее уже получили более 900 000 человек, сказал министр.

Третьи дозы вакцины против коронавируса от Pfizer, AstraZeneca или Moderna доступны в Греции с сентября.

С 22 ноября в Греции вступают в силу жесткие ограничения для непривитых граждан. Под предлогом защиты их здоровья им будет запрещено посещать все общественные закрытые помещения, включая кинотеатры, театры, спортивные залы, музеи и стадионы, даже если они могут представить отрицательный результат теста на коронавирус.

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