Таллин, 21 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Закрытие границы с Белоруссией из-за кризиса с нелегальными мигрантами не исключают власти Польши. Об этом 21 ноября заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине.

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий

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"Мы думаем над шагами в характере всё более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал он.

При этом в настоящее время власти Польши закрыли только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию и Белоруссию в инициации информационной войны против Варшавы.