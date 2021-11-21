Афины , 21 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Греция подтвердила 5991 новый случай заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером в субботу, 20 ноября, Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 874 812 случаев заражения.

За последние 24 часа также зарегистрировано 69 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 17 237. Из них 95,3% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

В общей сложности 594 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 84,2% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.