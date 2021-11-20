Лондон, 20 ноября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. В Британии за последние сутки выявили более 40 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 20 ноября свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 40 941 человека, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 806 034.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 150 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 143 866.

Как передавало ИА REGNUM, 4 ноября британский министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил, что Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей применение молнупиравира для лечения COVID-19.