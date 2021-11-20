Мадрид, 20 ноября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Испанская ассоциация Asociación Liberum подала в суд ряд исков против предполагаемого преступления ненависти — разжигания ненависти к лицам, которые не вакцинировались от СOVID-19, сообщает ИА Красная Весна.

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Как уточнили в организации, из различных информационных каналов и с различных трибун «бездоказательно указывают на тех, кто свободно и сознательно решил не подвергаться прививке против COVID-19 — на основании испанской Конституции, международных и европейских норм, — как на лиц, виновных в распространении заражений COVID-19, в смертях и в новой волне коронавируса, которая затронула несколько стран».

Там также сообщили, что СМИ, основываясь на словах министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, напрямую обвиняют в пандемии всех людей, которые не привились от COVID-19, что, считают в ассоциации, является открытой дискриминацией.