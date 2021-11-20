Минск, 20 ноября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1859 и достигло 638 402. Об этом БЕЛТА сообщили 20 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 638 402 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4932.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 622 075 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии был проведен 10 184 081 тест на SARS-CoV-2.

Напомним, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 1,8 тыс. носителей SARS-CoV-2.