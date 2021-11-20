Канберра, 20 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Теннисисты, которые не прошли полную вакцинацию от COVID-19 не смогут принимать участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в 2022 году. Эту информацию 20 ноября подтвердил директор указанного турнира Крейг Тили, его слова приводит Би-Би-Си.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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"Не вакцинированные игроки (от COVID-19 — ред.) не будут допущены к участию», — сказал он.

Помимо того, указывается, что также все игроки на турнире должны будут предъявить отрицательный результат теста на SARS-CoV-2, действительный в течение 72 часов.

Отметим, Открытый чемпионат Австралии должен состояться в Мельбурне в период с 17 по 30 января 2022 года.