Берлин, 20 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Пятая волна коронавируса может возникнуть в Германии в случае недостаточного уровня вакцинации от COVID-19. Такое заявление сделал руководитель института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер 20 ноября в интервью агентству DPA.

Fridolin freudenfett Одно из зданий Института Роберта Коха. Берлин

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По словам специалиста, развитие эпидемиологической ситуации во многом зависит от предпринятых сегодня мер по сдерживанию пандемии.

«Если ограничение контактов и вакцинация не увенчаются успехом, согласно текущему моделированию, мы также получим пятую волну», — пояснил Вилер.

Глава института имени Роберта Коха отметил, что в настоящее время нужно в срочном порядке обеспечить ограничение контактов между людьми на всей территории Германии. По мнению Вилера, нужно избегать проведения массовых мероприятий и скопления людей в помещении, даже в тех федеральных землях, где сейчас относительно низкий уровень заболеваемости. Эффект от таких мер станет заметен через две недели. Однако специалист уточнил, что там, где заболеваемость уже высокая, такую меру применять уже поздно, «если не слишком поздно».

Кроме того, Вилер указал на необходимость ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Эта мера, по словам специалиста, не даст такого быстрого эффекта, как ограничение контактов, её последствия можно будет наблюдать через четыре-пять недель. При этом Вилер предупредил, что инструменты борьбы с пандемией нужно применять в комплексе, чтобы быстро получить снижение заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии за сутки было выявлено более 64 случаев заражения коронавирусом.