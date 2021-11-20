Будапешт, 20 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Венгрии увеличилось за сутки на 11 289, что является рекордным значением для республики. Об этом 19 ноября сообщил венгерское правительство сообщило на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали почти миллион фактов инфицирования SARS-CoV-2 и 32 780 летальных исходов при COVID-19. За 24 часа в Венгрии от осложнений при коронавирусной инфекции скончались 135 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября берлинский Институт имени Роберта Коха объявил, что за сутки в Германии выявили 63 924 новых носителей коронавируса. При этом 248 человек умерли от последствий COVID-19.