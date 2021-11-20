Манила, 20 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Новые партии российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт» прибыли на Филиппины, 19 ноября сообщило Филиппинское агентство новостей.

Дарья Драй ИА REGNUM Спутник V

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Груз был доставлен самолетом из России. Руководитель комиссии по вакцинации Филиппин Карлито Гальвеза — младший заявил, что Манила ведет с Москвой переговоры о поставке по меньшей мере еще одной партии «Спутника Лайт».

Он отметил, что поставки вакцин являются свидетельством прочных отношений между двумя государствами, а также демонстрируют «обязательство России расширить доступ к вакцине для всех стран, в том числе и для Филиппин».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник Лайт» одобрена на Филиппинах в качестве универсальной бустерной вакцины.