Германия, 20 ноября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Утверждение о том, что непривитые угрожают вакцинированным от COVID-19, является ошибочным и опасным, написал 20 ноября немецкий врач из Института гигиены и экологической медицины Университета Грайфсвальда Гюнтер Кампф в статье для журнала Lancet.

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В подтверждение своих слов он приводит данные из США и Германии, из которых следует, что полностью вакцинированные от COVID-19 распространяют вирус не меньше, чем те, которые не проходили курс вакцинации.

«В Массачусетсе, США, в общей сложности было выявлено 469 новых случаев COVID-19 в июле 2021 года, и 346 (74%) из этих случаев были у людей, которые были полностью или частично вакцинированы, из которых 274 (79%) были симптоматическими», — приводит эксперт данные по одному из регионов.

«Люди, прошедшие вакцинацию, имеют более низкий риск тяжелого заболевания, но по-прежнему являются важной частью пандемии. Поэтому говорить о пандемии непривитых неправильно и опасно», — отметил Кампф.

В своей статье он призвал высокопоставленных чиновников и учёных «прекратить неуместную стигматизацию непривитых людей, в том числе пациентов в клиниках, коллег и других сограждан, и приложить дополнительные усилия для объединения общества».

Ранее главврач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что вакцинированные от COVID-19 заболевают в период, когда в организм ещё не выработал соответствующий иммунитет.