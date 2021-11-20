Тегеран, 20 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 19 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 128 734, причем 100 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще около 100 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 128 734», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в стране было выявлено 5784 новых случая заражения COVID-19, при этом 893 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 759 378 пациентов из общего числа 6 069 559 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе сообщается, что 3431 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 56 383 179 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 44 051 743 человека на данный момент получили вторую дозу.