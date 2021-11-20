Берлин, 20 ноября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. Германия может последовать решению Австрии и ввести режим полной изоляции граждан на фоне роста заболеваемости COVID-19, заявил 19 ноября журналистам министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

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«Сейчас мы находимся в ситуации, когда мы ничего не можем исключить. Ситуация в стране стала чрезвычайной», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы обуздать беспрецедентный рост заболеваемости, девять федеральных земель Австрии согласились ввести общенациональные ограничения, начиная с 22 ноября.

Суточная заболеваемость COVID-19 в Германии накануне вновь превысила 50 тыс. случаев. Йенс Шпан ранее заявил, что ситуация с пандемией ухудшилась за последнюю неделю, при этом сейчас она набирает более серьезные обороты, чем на прошлой неделе.