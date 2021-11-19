Загреб, 20 ноября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Полиция Хорватии задержала медсестру, работающую в Загребе, которая за деньги вносила ложные данные о вакцинации граждан в реестр медучреждения, в котором работала. Об этом 19 ноября сообщили хорватские СМИ.

(сс) whitesession Вакцина

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На основании данных, которые 31-летняя медсестра вносила в реестр привитых граждан, нарушители потом делали себе электронные коды о вакцинации, передает портал Index.

Одна из «клиенток» недобросовестной медработницы — 28-летняя гражданка Хорватии — решилась купить справку о вакцинации для того, чтобы путешествовать за границу, сообщил портал.

Напомним, что ранее президент Хорватии Зоран Миланович вызвал дипломатический скандал, сравнив меры против непривитых граждан Австрии с фашизмом.