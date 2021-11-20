Берлин, 20 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Согласно сообщению Deutsche Welle от 19 ноября, самые высокие показатели заболеваемости в Германии отмечаются среди детей и подростков, при этом немецкие школы стараются оставаться открытыми.

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Вот уже несколько недель немецкие дети и подростки особенно сильно страдают от четвертой волны COVID-19. По данным Института Роберта Коха (RKI), самый высокий уровень заболеваемости в течение семи дней наблюдается среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. За ними следует возрастная группа лиц от 5 до 9 лет.

Это означает, что в настоящее время страдают в первую очередь школьники. В своем еженедельном отчете RKI зафиксировала 856 новых случаев заражения в школах за последний месяц.

Ключевой причиной данной тенденции является тот факт, что многим школьникам пока не разрешают делать прививки. В Германии вакцинация от COVID-19 в настоящее время разрешена только детям в возрасте от 12 лет.

Чего политики стремятся избежать, так это закрытия школ. Многочисленные исследования показали, что повсеместное закрытие образовательных учреждений приведёт к негативным социопсихологическим последствиям.

Согласно полученным данным, 45 500 лиц школьного возраста зарегистрированы как инфицированные, при этом в общей сложности 87 000 немецких школьников находятся на карантине.