Тирана, 19 ноября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2841 человека выявили 502 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 611. Об этом сообщило вечером 19 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Bjørn Christian Tørrissen Строящаяся большая мечеть в Тиране

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 195 523 случая заражения коронавирусом, 184 247 человек излечились, скончались 3029 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8247, из них около половины — 4426 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 153 пациента. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.