Берлин, 20 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В соответствии с правилом «3G на рабочих местах», запланированным немецким правительством на следующую неделю, в случае необходимости непривитые сотрудники учреждений должны сами предоставлять результаты ПЦР-тестов в рабочие дни. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 19 ноября.

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"Работодатель может предоставить возможность самотестирования, однако такое свидетельство будет считаться не сертифицированным», — заявило Федеральное министерство труда Германии. Тем не менее сотрудники могут воспользоваться бесплатными тестами для граждан в соответствии с правилами тестирования на коронавирус.

По сообщению ведомства, правила вводятся со следующей среды (24 ноября). Отныне офисные сотрудники должны ещё до прихода на работу доказывать, что они были вакцинированы, выздоровели или имеют отрицательный результат. Единственное исключение — это случаи, когда сотрудники сами проходят тестирование или вакцинацию на рабочем месте.

Конфедерация профсоюзов Германии (DGB) поддерживает обязательство по предъявлению доказательств.

«Поскольку есть и другие бесплатные инструменты для защиты от инфекции (в первую очередь вакцинация), сотрудники предприятий должны воспользоваться данной возможностью, чтобы защитить себя и других от инфекции», — заявил председатель DGB Райнер Хоффманн.