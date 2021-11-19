Рим, 19 ноября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. В Италии третьи прививки от коронавируса следовало бы делать раньше, чем через шесть месяцев после вторых, заявил в пятницу, 19 ноября, глава департамента профилактики заболеваний министерства здравоохранения Джанни Рецца.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Это улучшило бы эпидемиологическую ситуацию, полагает эксперт. Никаких негативных последствий не будет, подчеркнул Рецца.

По одной из версий, предлагается рекомендовать делать третьи прививки через пять месяцев после вторых, когда эффект вакцины остается более существенным.

По данным на19ноября, в Италии умерли133 082человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на48(днем ранее — на69). Число подтвержденных носителей выросло на10 544(днем ранее — на10 638). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 904 441— более8% населения страны. В настоящее время заражены137 130человек (на4617больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 624 848человек — 75,75% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.